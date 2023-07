3362 Kilometer haben die Schüler und Schülerinnen der Klasse 5b des Helmholtzgymnasiums Zweibrücken beim Stadtradeln an 21 Tagen erradelt. Dafür bekamen sie am Donnerstagmorgen in der Multifunktionshalle ihrer Schule erstmals den neuen Wanderpokal der Stadt überreicht. Die Beigeordnete Christina Rauch und der Radverkehrsbeauftragte Klaus Fuhrmann übergaben den Pokal der Schulklasse, die sich zudem über 50 Euro für die Klassenkasse und Freikarten für das Freibad freuen konnten.

Mit der 5b hat erstmals seit vier Jahren eine Schulklasse des Helmholtz-Gymnasiums den Titel für Schulklassen geholt, die drei Jahre zuvor waren immer Schulklassen des Hofenfels-Gymnasiums mehr Kilometer gefahren. Insgesamt haben Schüler und Lehrer des Helmholtz-Gymnasiums in diesem Jahr beim Stadtradeln 21.215 Kilometer zurückgelegt, während Schüler und Personal des Hofenfelsgymnasiums 10.919 Kilometer gefahren sind. Bei der Aktion haben laut Christina Rauch in diesem Jahr 897 Teilnehmer in 79 Teams mitgemacht.