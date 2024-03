Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn der SC Zweibrücken seine Jugendlichen einsetzt, heißt es praktisch immer „Jung gegen Alt“. Der Nachwuchs macht seine Sache in der Verbandsliga gut.

Der sechste Spieltag der ersten Mannschaft des Squash- clubs Zweibrücken in der Verbandsliga-Runde Rheinland-Pfalz/Saar verlief nicht wie geplant: Am Heimspieltag in der Niederauerbacher