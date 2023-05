Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine gut besuchte Kirche bei einem Konzert, das konnten Freunde des Chorgesangs am Samstagabend in der Klosterkirche in Hornbach endlich wieder erleben. Fast 180 Besucher waren zum Konzert des Gospelchors Saarbrücken unter dem Motto „Solid Rock“ gekommen.

Der Leiter des Chores ist kein Unbekannter in Hornbach: Benedikt Schwarz ist hier schon seit einigen Jahren als Organist tätig. Und die Freude an der Arbeit ist sowohl dem jungen, dynamischen Chorleiter