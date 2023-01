Von Patrick Göbel

Ein 15-jähriger zerlegte bei einer Spritztour durch Riegelsberg und Heusweiler den Citroen seiner Eltern; diese befanden sich im Urlaub. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Der Teenager aus Riegelsberg, der noch vier Freunde an Bord hatte, sei viel zu schnell gefahren und habe in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verloren. Er stieß mit einem Renault Clio zusammen, der am Straßenrand geparkt war. Der Renault Clio wurde durch die Wucht des Aufpralles gegen einen dahinter geparkten Wagen geschoben. Der Fahrer verletzte sich an der Hand.

Nach dem Unfall seien die Jugendlichen zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Vier der fünf stiegen anschließend in die Saarbahn Richtung Saarbrücken; Passanten hatten sie beim Einsteigen beobachtet. An einer Haltestelle wurden sie noch in der Saarbahn von der Polizei gestellt.

Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige während seiner Spritztour bereits zuvor ein parkendes Auto gestreift hatte. Er muss sich nun wegen unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.