In eine exklusive Automeile soll sich die Wormser Kisselswiese am kommenden Wochenende verwandeln. Jedenfalls wenn es nach den Vorstellungen von Mariana Queißer und Steffen Maier geht, die die erste „Worms Classics“ veranstalten.

„Auto an Auto reiht sich auf. Ein Anblick, den man im Straßenverkehr eher ungern sieht“, schreibt die Wormser Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, solle das allerdings anders sein. Etwa 300 „Young- und Oldtimer“ sollen an diesem Wochenende für strahlende Augen bei Jung und Alt sorgen, heißt es weiter.

Besucher der Autoschau können bei deren erster Auflage den Angaben zufolge Fahrzeuge aus verschiedenen Jahrzehnten erwarten. An beiden Tagen gebe es ganztägige Bewirtung und ein Rahmenprogramm. Dazu gehörten Bulldog-Fahrten für die kleinen Besucher und eine Tombola. Offizieller Auftakt der „Worms Classics“ ist am Samstag, 10. September, 14 Uhr, mit Oberbürgermeister Adolf Kessel und einem Rundgang der beiden Veranstalter. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten seien.