Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht Zeugen einer mutmaßlichen Nötigung im Straßenverkehr, die bereits 8. Januar in Alzey stattfand.

Wie die Verkehrsdirektion Mainz jetzt mitteilte, blockierten gegen 12 Uhr am Montag, 8. Januar, der Fahrer eines schwarzen Lasters sowie die Fahrer von vier Personenwagen im Kreisel die Ausfahrten zur A 61 in Richtung Ludwigshafen und B 271. Dadurch sei der Verkehr aus Richtung Gau-Odernheim sowie auch der in der Abfahrt der A61 aus Richtung Koblenz zum Erliegen gekommen.

Weiter heißt es: „Dieses Verhalten steht in keinen Bezug zu der Versammlungslage der Landwirte, da diese aufgrund der Stau- und Unfallgefahr keine Abfahrten von Autobahnen blockierten. Im Gegensatz zu den Landwirten war auch kein Dialog möglich und keine Kooperationsbereitschaft der Fahrer vorhanden.“

Nun bittet die Polizei Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch den schwarzen Lastwagen und die vier Autos behindert wurden, sich zu melden bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, Telefon 06701 9190.