Für die Dauer von elf Wochen müssen Autofahrer ab Montag, 6. März, auf der L386 in Höhe der Anschlussstelle Gundersheim mit Behinderungen rechnen.

Bis voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni wird ab 6. März die Landesstraße L386 in Höhe der A61-Autobahnanschlussstelle Gundersheim unter laufendem Verkehr mit Baustellenampel erneuert. Darauf weist der Landesbetreib Mobilität (LBM) Worms hin. Die L386 bleibt demnach zwischen Gundersheim und Westhofen während der gesamten Bauzeit befahrbar. Auch der Mitfahrerparkplatz Gundersheim bleibt, mit geänderten Zufahrten, während der elfwöchigen Bauzeit geöffnet.

Auf- und Abfahrt werden gesperrt

Anders sieht es mit der Anschlussstelle selbst aus: Die Auffahrt Gundersheim in Richtung Ludwigshafen wird voraussichtlich ab Ende März/Anfang April für zwei Wochen gesperrt. Ebenso kann in dieser Bauphase von der Autobahn in Richtung Ludwigshafen für vier Wochen nicht auf die L386 abgefahren werden. In Richtung Koblenz erfolgt die Sperrung etwas später, voraussichtlich ab April. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Anschlussstellen Mörstadt und Alzey.

Die Fahrbahnerneuerung erfolgt laut LBM auf einer Länge von rund 700 Metern. Die Baukosten betragen 1,4 Millionen Euro. Die L386 wird täglich von 4500 Fahrzeugen genutzt.