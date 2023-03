Ein Zigarettenautomat im Finkenweg ist am späten Montagabend, etwa gegen 22.15 Uhr, gesprengt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Automat sei dabei komplett zerstört worden. Anwohner hätten zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet. Eine genaue Beschreibung der Täter liege aber noch nicht vor. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei in Ludwigshafen unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.