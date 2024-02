Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jörn Wefelscheid ist der Neue in der Geschäftsführung des Speyerer Luftfahrt-Zulieferers PFW Aerospace GmbH. Er blickt auf 14 Jahre in Diensten des Mutterkonzerns Hutchinson zurück, für den er an neuer Stelle auch einen neuen Auftrag zu erfüllen hat: Die Aufgaben zwischen den Werken in Speyer und Izmir werden neu aufgeteilt.

Jörn Wefelscheid ist gebürtiger Essener und viel herumgekommen. Einschulung in Berlin, Gymnasium in Lüneburg, Abitur in Gladbeck, nennt er als Stationen. Nach einem Maschinenbau-Studium