Eine Besonderheit der PFW Aerospace GmbH ist eine Kooperation im Ausbildungsbereich mit der Bundeswehr. Junge Soldaten absolvieren bei dem Unternehmen und an der Berufsbildenden Schule in Speyer die knapp zweijährige Ausbildung zum Fluggerätmechaniker. Jetzt sind nach Mitteilung des Germersheimer Luftwaffenausbildungsbataillons zehn Teilnehmer dieser „Zivilberuflichen Aus- und Weiterbildung“ ausgezeichnet worden. Oberstleutnant Christoph Kück, Kommandant in Germersheim, überreichte ihnen die Abschlussurkunden und neue Dienstgradabzeichen.

Bei der Feier waren auch Vertreter des Karrierecenters der Bundeswehr aus Stuttgart dabei – was die Chancen aufzeigt, die sich für die eine Frau und neun Männer aus dem Jahrgang mit dem Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) nun ergeben. Neben den fachlichen Leistungen lobte der Kommandeur der Mitteilung zufolge auch die Integration in das Bataillon. „So beteiligten sich die Männer und die Frau an verschiedenen Vorhaben des Verbandes.“ Als Beispiel wird die Sammlung für den Volksbund Kriegsgräberfürsorge angeführt.

Ein großes Lob kam demnach auch von Ausbildungsmeister Thorsten Kiefer – nicht nur für das fachliche Können, sondern auch für „das vorbildliche und integre Verhalten während der gesamten Dauer der Ausbildung“. Es habe sich ein freundliches Miteinander ergeben, das sich positiv auf den Leistungswillen und die Prüfungsergebnisse ausgewirkt habe. Für das Karrierecenter gratulierten Aleksandra Rieger und Alexander Kehl, für die Berufsbildende Schule Speyer Thomas Jehle und Hans Schweigert.