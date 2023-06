Zum zehnten Mal findet vom 28. Juni bis 2. Juli das Musikfest Speyer statt. Für das Sommerfestival der Deutschen Staatsphilharmonie ist ein vielfältiges Programm mit acht abwechslungsreichen Konzerten geplant.

Die Sommerresidenz in Speyer am Ende der Spielzeit gehört schon lange zur Tradition der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz – dieses Mal jährt sie sich zum zehnten Mal. Unter dem Motto „La Dolce Vita in der Pfalz“ erwartet das Publikum ein vielfältiges Programm aus Sinfonik und Kammermusik, einer musikalischen Lesung sowie Angebote für Kinder. Der Schwerpunkt des Festivals 2023 liegt auf Werken von Wolfgang Amadeus Mozart.

Chefdirigent Michael Francis leitet traditionell das Eröffnungs- und das Schlusskonzert in der Gedächtniskirche Speyer. Zum Start der Jubiläumsausgabe stehen am 28. Juni um 19.30 Uh r Händels Feuerwerksmusik, Haydns Konzert für Klavier und Orchester sowie Schuberts „große“ Sinfonie Nr. 8 in C-Dur auf dem Programm. Artist in Residence ist dieses Jahr erneut der Pianist Joseph Moog, der eine langjährige musikalische Freundschaft mit der Staatsphilharmonie pflegt. Beim Schlusskonzert erklingen Mozarts „Maurerische Trauermusik“, Hildegard von Bingens „O Virtus Sapientiae“, Beethovens Große Fuge in B-Dur, op. 133 und „Miserere“, Psalm 50 von Gregorio Allegri. Den krönenden Abschluss bildet Mozarts Requiem in d-Moll, KV 626 in der Fassung von Robert Levin, die 1991 zum Mozartjahr von der Internationalen Bachakademie in Stuttgart in Auftrag gegeben und unter Helmuth Rilling beim Europäischen Musikfest in Stuttgart erstmals aufgeführt wurde. 2002 führte Sir Roger Norrington diese Version mit dem RSO Stuttgart auch in Speyer, just in der Gedächtniskirche auf. Die Staatsphilharmonie musiziert jetzt gemeinsam mit den Gesangssolisten Vanessa Waldhart (von der Oper Halle) , Anna Werle, Theodore Brown und Michael Tews und dem Domchor Speyer (Einstudierung: Markus Melchiori).

„Mein Leben mit Mozart“

In zwei Serenaden, die von kleineren Ensembles der Staatsphilharmonie gespielt werden, erklingen Werke von Robert Fuchs und Johannes Brahms sowie Stücke von Jessie Montgomery, Antonín Dvořák und Astor Piazzolla. Für die musikalische Lesung und das Kinderkonzert ist erneut Matthias Folz vom Kinder- und Jugendtheater Speyer federführend. In der Lesung „Mein Leben mit Mozart“ rückt er das gleichnamige autobiografische Buch von Éric-Emmanuel Schmitt in den Mittelpunkt. Beim Kinderkonzert „Wunderkind“ sind Werke von Mozart für Streichquartett zu hören, die szenisch begleitet werden. Alle Zuhörerinnen ab acht Jahren sind hierzu eingeladen. Es ist die dritte Version des von Matthias Folz geschriebenen Stücks. In der „Urfassung“ 1998 wirkte als Kind Joseph Moog mit.

Das Programm um den Komponisten Mozart wird durch die Musik des transkulturellen Ensembles Colourage ergänzt. Es setzt sich zusammen aus Musikerinnen und Musikern der Staatsphilharmonie, der Popakademie Mannheim und der Orientalischen Musikakademie Mannheim. Gemeinsam experimentieren sie mit verschiedenen Musikkulturen und vereinen orientalische Rhythmik und Melodien mit westlicher Harmonik.

Info

Tickets für das Musikfest Speyer und www.staatsphilharmonie.de oder karten@staatsphilharmonie.de. Telefonisch Mo und Fr 11 bis 17 Uhr, Di und Do 11 bis 19 Uhr und Sa 10 bis 13 Uhr unter 0621 336 73 33.

Alle Konzerte im Überblick

Eröffnungskonzert „Feuerwerk“, Mittwoch, 28. Juni, 19.30 Uhr

Speyer, Gedächtniskirche

Michael Francis, Chefdirigent Joseph Moog, Klavier

Georg Friedrich Händel, Feuerwerksmusik D-Dur, Joseph Haydn, Konzert für Klavier und Orchester D-Dur, Franz Schubert, Sinfonie Nr. 8 C-Dur, D. 944 „Die Große“ Serenade 1 Zuckerguss, Donnerstag, 29. Juli, 19.30 Uhr Speyer, Alter Stadtsaal

Gerhard Krassnitzer, Klarinette, Nikolaus Boewer, Violine, Stella Sykora-Nawri, Violine, Barbara Giepner, Viola, Florian Barak, Violoncello Robert Fuchs, Quintett Es-Dur für Klarinette und Streichquartett, op. 102 Johannes Brahms, Quintett h-Moll für Klarinette und Streichquartett, op. 115 Colorage Freitag, 30. Juni, 19.30 Uhr, Speyer, Alter Stadtsaal Simon Bernstein, Schlagwerk, Hesham Hamra, Oud, Barış Kadem, Bağlama, Jochen Keller, Trompete, Youssef Laktinah, Percussion, Laila Mahmoud, Kanun, Hanna Mangold, Flöte, Jonathan Sell, Kontrabass, Guillem Selfa Oliver, Bratsche Experimentieren mit Traditionen Kinderkonzert „Wunderkind“, Samstag, 1. Juli, 15 Uhr, Sonntag, 2. Juli, 15 Uhr, Speyer, Kinder- und Jugendtheater Daniel Kroh, Violine & Leopold Mozart, Felix Wulfert, Violine Friederike Bauer, Viola, Eric Trümpler, Violoncello, Carl Münchbach, Violine & Wolferl, Götz Valter, Sebastian Winter Matthias Folz, Regie, Gabriele Kimmle, Regieassistenz, Hannah Neuhaus & Peter Weigel, Technik, Nicole Schneider, Kostüme