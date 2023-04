Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Freiluftausstellung“ in Speyer mit Werken von Wolf Spitzer erfährt am Sonntag mit der Enthüllung der Porträtbüste von Helmut Kohl im Domgarten eine Erweiterung. Schon ganz in der Nähe davon sind schon länger Arbeiten des Künstlers zu sehen.

„Ich möchte meiner Heimatstadt Speyer danken, die mich durch ihre bedeutende kulturelle Vergangenheit inspiriert, ja gespeist hat; ihre große christlich-jüdische