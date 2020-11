Die Förderschule im Erlich plant für den 1. Dezember einen Winterjacken-Flohmarkt. Das hat Lehrerin Claudia Vogel mitgeteilt. In Zusammenarbeit mit der vom Rotary Club geförderten Speyerer Jugendorganisation „Rotaract“ wollen die Veranstalter Schüler aller Jahrgangsstufen mit warmen Jacken für kleines Geld ausstatten. „Wir bleiben draußen“, betont Vogel. Unter der Schulhof-Überdachung sollen die Schüler während des Schultages jeweils 15 Minuten die Möglichkeit erhalten, klassenweise unter Einhaltung der geforderten Abstands- und Hygienemaßnahmen eine Jacke für maximal einen Euro zu erwerben. „Der Erlös geht an Rotaract, die die Spende an ein Afrika-Kinder-Projekt weitergeben“, sagt Vogel. „Viele unserer Schüler brauchen im Hinblick auf die derzeit häufig erforderliche Lüftung der Klassenzimmer auch während des Unterrichts dringend eine warme Jacke“, erklärt die Lehrerin. Die Jacken sammelten Rotaract-Miglieder bei ihren Altersgenossen und privaten Spendern, betont sie. „Sollte Winterkleidung übrig bleiben, geben wir sie beispielsweise an die Afa oder den Warenkorb weiter.“ Die „schöne und ganzheitliche Idee“ der jungen Rotarier habe die Lehrer der Förderschule im Erlich begeistert, erzählt Vogel. „Unsere Schüler müssen nicht frieren und unterstützen mit ihrem Beitrag gleichzeitig ein Projekt in Afrika. Besser geht es nicht.“ Wie Vogel hoffen alle Beteiligten darauf, dass die Pandemie-Entwicklung dem Jacken-Flohmarkt im Freien keinen Strich durch die Rechnung macht...