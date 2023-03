Der Kampf war hart, doch letztlich musste sich der Winter dem eintreffenden Frühling beugen. Rund 1000 Kinder aus neun Speyerer Grundschulen gaben alles, um den Sommertagszug des Verkehrsvereins zum vollen Erfolg werden zu lassen.

Die Wetterfrösche aus dem Vogelgesang standen am Sonntag als erstes bereit auf der Aufstellfläche, deren Ende der Schneemann vor dem Altpörtel markierte. „Ich mag den Winter überhaupt nicht“, verriet Lena (7). Viel lieber ist ihr der Frühling. „Da machen wir Fahrradtouren und es ist warm“, erzählte das Mädchen.

Lena reihte sich ein in eine Gruppe von rund 70 Zweit- und Drittklässlern ihrer Grundschule. Diese hatten in den vergangenen zwei Wochen fleißig an den grünen Fröschen gebastelt, die nun an langen, dünnen Stecken den Umstehenden freundlich entgegenlachten. Luna (7), gleichfalls aus der Vogelgesang-Schule, fieberte ebenfalls schon den baldigen Frühlingstagen entgegen.

Den Lätarezug erlebten die beiden Mädchen gestern bewusst zum ersten Mal. „Ich habe ihn nur einmal von Weitem gesehen“, erinnerte sich Luna. Vor der Pandemie sei das gewesen. Jetzt mitzulaufen gefiel der kleinen Domstädterin gut – auch wenn einsetzender Regen kurzzeitig die Hoffnung auf einen gelingenden Winteraustrieb trübte.

Gesang und Tanz locken Sonne hervor

Ausbremsen ließen sich die Akteure davon aber nicht. Pünktlich wurde losmarschiert, im Rhythmus der Trommeln des Fanfarenzugs Rot-Weiß Speyer. Auf dem Weg zur Klipfelsau begleitete den Nachwuchs außerdem die Blaskapelle Schwegenheim mit Frühlingsliedern.

„Heute ist ein Beispiel dafür, wie wir den Frühling nicht haben wollen“, sagte die Organisatorin des Sommertagszugs, Esther Wedekind-Razvi, dem kühlen Wetter den Kampf an. Sicher war sie, dass die vielen bunten Kostüme der Kinder helfen würden, die neue Jahreszeit einzuläuten. Recht sollte sie behalten. Mit dem Gesang der Domsingschule und dem Tanz des TSV Speyer um den Schneemann, der in der Mitte der Domwiese platziert worden war, wurde die Sonne vor das Himmelgrau gelockt und die letzten Regentropfen versiegten.

Fachgerecht wurde der sechs Meter hohe Riese entzündet, der vom Bauhof mit Stroh und Holz ausgestopft worden war. Nach gut 20 Minuten war nicht mehr von ihm übrig als das Metallgerippe. Den Frühling lockten alle gemeinsam schließlich mit einem Liedklassiker. „Alle Vöglein sind schon da“, erklang es aus mehreren Tausend Kehlen von Mitwirkenden und Zuschauenden.