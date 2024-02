In mehr als 180 Kirchengemeinden in der Pfalz und Saarpfalz feiern Frauen am Freitag, 1. März, den Weltgebetstag. Die Liturgie kommt aus Palästina. In Speyer treffen sich die Teilnehmerinnen im Ägidienhaus.

Der Gottesdienst im Gemeindehaus neben der Josephskirche beginnt am Freitag um 19 Uhr. Danach ist laut Ankündigung der Dompfarrei Pax Christi ein Austausch mit Snack angesetzt. Motto: „Frauen beten für Frieden“. Die Liturgie kommt in diesem Jahr aus Palästina, was im Vorfeld wegen des Krieges im Nahen Osten für Diskussionen gesorgt hatte. Die ökumenischen Gottesdienste nehmen unter anderem die Rolle der Frauen vor Ort genau in den Blick und stellen den Wunsch nach Frieden in den Mittelpunkt.

Der Weltgebetstag wird als größte Basisbewegung christlicher Frauen bezeichnet und findet seit 1927 in inzwischen mehr als 150 Ländern statt. Eine Besonderheit in Speyer in diesem Zusammenhang ist auch die Veranstaltung am Sonntag, 3. März, 15 Uhr, im Pastoralseminar, Am Germansberg 60: Nabila Espanoly aus Israel, Trägerin des Aachener Friedenspreises, ist zu Gast beim Frauenbund KDFB. Anmeldung: Telefon 06321 9688410, E-Mail an: info@frauenbund-speyer.de.