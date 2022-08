[Aktualisiert 16.55 Uhr] Etwa 600 Quadratmeter Waldfläche haben am späten Samstagnachmittag auf einem Areal zwischen B9 und Meisenweg im Speyerer Norden gebrannt. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus und sagt: Ihr Eingreifen hat verhindert, dass die nahe gelegenen Häuser gefährdet wurden. „Wir haben das Feuer von mehreren Seiten in die Zange genommen, damit es uns bei Wechsel der Windrichtung nicht wegläuft“, erklärte Feuerwehr-Sprecher Thomas Tremmel, wie der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte. „Wir hatten Glück und haben das richtige Konzept gewählt“, so Tremmel.

„Einen Flächenbrand dieser Größe hatten wir in diesem Jahr dreimal“, sagte Tremmel. 2022 sei die Feuerwehr bisher rund 30-mal zu kleineren und größeren Bränden dieser Art ausgerückt. Weil die Feuerwehr von Brandstiftung ausgeht, werden Staatsanwaltschaft und Polizei wohl Ermittlungen aufnehmen. 30 Personen waren mit acht Fahrzeugen vor Ort, der Einsatz dauerte drei Stunden.