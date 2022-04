Rhett-Oliver Driest und Willy Pudlich sollen die Behindertenbeauftragten der Stadt Speyer für die kommenden beiden Jahre werden. Das hat eine Abstimmung im Sozialausschuss ergeben, auf die die Berufung durch den Stadtrat in dessen Sitzung am Donnerstag, 17 Uhr (Stadtratssitzungssaal und Übertragung bei Youtube), folgen soll. Um die zwei Posten hatte es drei Bewerbungen gegeben, neben den beiden Männern noch die von Brigitte Mitsch, die zuletzt zusammen mit Driest Behindertenbeauftragte war. Laut Stadtverwaltung hat Driest in der geheimen Abstimmung per Wahlbrief, an der sich zwölf Ausschussmitglieder beteiligten, zehn Stimmen erhalten. Es folgt Pudlich mit sieben und Mitsch mit sechs. Von vornherein war angekündigt gewesen, dass es zwei Beauftragte geben soll. Driest und Mitsch sind Rollstuhlfahrer, Pudlich ist sehbehindert.