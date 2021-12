„Wachet auf“: Das bekannte Lied von Philipp Nicolai stand im Zentrum der ersten Andacht „Halte.Punkt.Advent“ in dieser Vorweihnachtszeit im Dom zu Speyer. Domdekan Christoph Maria Kohl deutete in seinem Impuls den Liedtext und die Schriftstelle, auf die er sichbezieht. Der Mädchenchor am Dom sang unter anderem Johann Sebastian Bachs berühmte Version aus seiner Kantate 140 und den Schübler-Chorälen. Domkantor Joachim Weller spielte an der Orgel Choralvorspiele von Flor Peeters und Robert Jones zu diesem Choral. Weiter sang der Mädchenchor unter Domkapellmeister Markus Melchiori marianische Musik von George Dyson und Simon Lindley, dazu Mendelssohns Veni Domini. Die Andachten sind wieder ein ideales Angebot zum Innehalten in der Adventszeit. Am 4. Dezember um 18 Uhr ist im Dom die zweite, wieder mit Joachim Weller an der Orgel und den Dombläsern. Dann geht es um das Lied „Macht hoch die Tür“.