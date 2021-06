Die Speyerer Wählergruppe (SWG) verkauft ab sofort virtuelle Buttons zugunsten des Vereins SeHT, der sich um Menschen aus Speyer und Umgebung kümmert, die sich im gesellschaftlichen Leben schwer tun. Laut einer Mitteilung der SWG sind die Buttons für 1,50 Euro pro Stück erhältlich und können über den Bezahldienst PayPal gekauft werden. Mindestens 1500 Euro will die SWG einnehmen und spenden. Wer möchte, könne auch direkt einen Betrag nach Wahl für neue Rampen für Rollstuhlfahrer und Rollatoren geben. Mit dem Geld werden Legosteine gekauft, aus denen die Mitglieder der Speyerer Gruppe von SeHT die Rampen bauen. SeHT hat laut Mitteilung der SWG in der Domstadt rund 30 Mitglieder zwischen 20 und 60 Jahren. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, Menschen mit Lernschwächen, Kontaktproblemen oder leichten psychischen Einschränkungen zu unterstützen. Für die Legorampen werden auch die beliebten bunten Bausteine als Spenden angenommen. Wer sie abgeben möchte, kann sich bei Ingeborg Bellmann, Telefon 06232 35372, E-Mail bellmann@gmx.de, melden. Die Buttonaktion läuft bis Ende August. Geldspenden sind unter paypal.com/donate/?hosted_button_id=WE6ARVFZGBEQA oder per Banküberweisung an IBAN DE45 5479 0000 0000 1272 30 möglich.