Mit Speyerer Begebenheiten während des Nationalsozialismus befassen sich zwei Vorträge von Armin Schlechter, dem Leiter der Sammlungen im Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek .Am Montag, 17. April, spricht er ab 19.30 Uhr im in der Villa Ecarius über „Plakate aus der NS-Zeit im Bestand der LBZ“. Am Mittwoch, 19. April 2023, referieren er und Jan Schenck ab 19 Uhr im Vortragsraum der LBZ über „Verbrannte Orte – Bücherverbrennung 1933 in Deutschland“. Es ist ein Vortrag im Rahmen der Wanderausstellung, die der Fotograf Jan Schenck präsentiert und über die er zusammen mit Schlechter spricht.

Zum ersten Vortrag: Die Landesbibliothek besitzt eine große Plakatsammlung zu Themen ab dem Ersten Weltkrieg bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die während der Nazi-Zeit zum Teil auch in Speyer entstandenen Drucke legen dar, wie die NSDAP mit ihren Organisationen alle Lebensbereiche zu durchdringen versuchte.

Zum zweiten Vortrag: Drei Monate nach ihrer Machtübernahme begannen die Nazis mit Einschüchterungspraktiken. Am 10. Mai 1933 initiierte die Deutsche Studentenschaft in Berlin die Zentralveranstaltung der Nazi-Aktion „Wider den undeutschen Geist“, die Werke von 131 Autoren betraf, die in mehr als 20 Städten verbrannt wurden. Doch schon am 6. Mai 1933 wurden auf dem Speyerer Marktplatz Werke dieser Autoren dem Feuer preisgegeben.