Bis zum Schluss kämpften die Oberliga-Frauen des TuS Heiligenstein und überzeugten in allen Spielelementen. Am Ende war der TV Lebach bei der 0:3 (21:25, 23:25, 22:25)-Niederlage aber einfach eine Nummer zu groß.

Gleich von Anfang an entwickelte sich ein spannendes, dynamisches Spiel in der mit 70 Zuschauern gut gefüllten Rheinpfalz-Halle. Zunächst setzte sich keine Mannschaft ab, bis nach dem ersten Drittel Lebach mit 15:7 und 19:11 in Führung ging. Zur Freude von TuS-Trainer Udo Walter gaben seine Frauen aber nicht auf und holten – auch dank einer guten Aufschlagserie von Martha Walter – Punkt für Punkt bis zum 21:22 auf und zwangen Lebach zu einer Auszeit. Danach brachten die routinierten Gäste den Satz allerdings mit 25:21 nach Hause.

Der zweite Durchgang verlief noch knapper. Lebach geriet zwar nie in Rückstand, erspielte sich aber auch keinen Vorsprung. Bis zum 20:21 lagen beide Mannschaften gleich auf. Am Ende setzte sich Lebach mit 25:23 durch. In diesem Satz war für Heiligenstein ein Erfolg mehr möglich.

Etwas geknickt wechselten die Heiligensteinerinnen die Seite, gaben dann im dritten Abschnitt von Anfang an richtig Gas. Dabei ließen sie sich auch nicht von der beeindruckenden Lebacher Abwehr aus der Ruhe bringen. Die Gastgeberinnen setzten sich von Beginn an ab. Bis zum 20:17 lag Heiligenstein stets mindestens drei Punkte vorn. Bei 22:22 hatte Lebach aufgeholt und gewannen dank der größeren Routine den dritten Satz mit 25:22. Obwohl sich die Heiligensteinerinnen den Gewinn eines Satzes wahrlich verdient hätten, war Trainer Udo Walter nur kurz traurig.

Die Mixed-Truppe Beta Blockers unterlag in der A-Klasse (Pfalzliga Mixed) der VSG Rhein-Neckar Mixed 1:3 (20:25; 25:17; 22:25; 24:26).