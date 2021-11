Römerberg. Die weiblichen Jugendmannschaften des TuS Heiligenstein feiern weitere Erfolge. Die U15-Mädchen holen Vizepfalztitel.

Die erste U15 Mannschaft des TuS Heiligenstein wurde Vizepfalzmeister und ist damit wie die U18-Mannschaft für die Landesmeisterschaften qualifiziert. Bereits in der Vorrunde gab es das spätere Endspiel, als die U15 I des TuS Heiligenstein auf die erste Mannschaft des Ausrichters SC Mutterstadt traf. In einem packenden Spiel auf hohem Niveau zeigten die jungen Heiligensteinerinnen zur Freude von Trainer Jörn Schwab ihr bislang bestes Volleyball, was aber leider nichts nutzte, da sie dieses Spiel wie auch die Wiederholung dieser Paarung, nämlich das Finale, verloren. Die zweite U15-Mannschaft, die angetreten war, um Erfahrung zu sammeln, da sie aus sehr jungen und noch wenig erfahrenen Spielerinnen besteht, belegte an Ende des Turniers Platz sechs.

Beim zweiten Spieltag der Pfalzrunde U14 weiblich spielte das Team TuS Heiligenstein 1 jeweils 2:0 gegen den SCM Mutterstadt und den TV Rodenbach 3. Die Spielerinnen des Mannschaft TuS 2, alles U12-Spielerinnen, wuchsen jeweils in den Sätzen zwei und drei über sich hinaus und konnten ebenfalls gegen SCM und TV Rodenbach 3 im Tiebreak gewinnen. Vor dem letzten Spieltag ist das Team TuS Heiligenstein 1 Tabellenführer.