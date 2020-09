Ein riesen Jugendmeisterschaftswochenende steht beim TuS Heiligenstein vor der Tür. Um 10 Uhr (Rhein-Pfalz-Halle) spielen die weiblichen Unter-20-Jährigen gegen TV Rheinzabern und TV Rodenbach um die Pfalzmeisterschaft.

Um 14 Uhr folgt der Auftakt der U14-Mädchen mit je zwei Teams aus Heiligenstein und von SC Mutterstadt. Weiter geht’s mit zwei Runden im November und Dezember. Um 12 Uhr kämpfen in der Berghäuser Grundschulhalle ohne Zuschauer die U18-Jungs gegen SG Südpfalz und VBC Haßloch um den Titel.

Gesundheit first

Die weibliche U18 tritt mit zwei Mannschaften in Rodenbach (10 Uhr, TVR-Halle) in der Vorrunde auf den Gastgeber. Die ersten beiden qualifizieren sich für das Finalturnier. In der anderen Gruppe kommt der Sieger aus TSV Speyer gegen Rodenbach Silver weiter. Andere Teams meldeten die Römerberger aufgrund der Corona-Gefahren nicht.