Erfolge für jung und etwas älter hat es für den TuS Heiligenstein gegeben. Die Oberligadamen gewannen in Neuwied 3:1 gegen VfL Oberbieber. Dabei ging es schlecht los. Die Annahme klappte gar nicht, und Heiligenstein lag erst mal 0:7 hinten. Oberbieber wehrte zudem stark ab. Der TuS erzwang seine Punkte mit starken Angriffen oder schlau gesetzten Lobs.

Spitzenspiel gewonnen

Der erste Satz ging so mit 25:19 an die Gastgeberinnen. Im Laufe des Spiels stabilisierte Römerberg Annahme und Abwehr. 25:23, 25:21 und 25:22 endeten die Durchgänge für den Vierten. Heiligenstein II gewann das Spitzenspiel in Herxheim gegen die SG Südpfalz und übernahmen die Pfalzliga-Tabellenführung.

Die Unter-13-Jährigen sicherten sich die Pfalzmeisterschaft. In Ludwigshafen besiegten sie SC Mutterstadt 2:1 und TS Germersheim 2:0. Der Landestitelkampf soll am Samstag, 13. April, in der Ganerbhalle Dudenhofen steigen.