Zurück in die Zukunft heißt es am St.-Vincentius-Krankenhaus Speyer: Der bisherige Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer verlässt das Krankenhaus und wechselt zum Klinikum Landau. Während die Nachbesetzung läuft, ist Fischers Vorgänger Klaus Diebold als vorübergehender Verwaltungsdirektor zurückgekehrt. Er war 2017 mit 65 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden, hatte aber projektbezogen noch länger am „Vincenz“ mitgearbeitet.

Wolfgang Schell, Vorstand der Krankenhaus-Stiftung, würdigte Fischers viereinhalbjährige Tätigkeit, die von wichtigen Ereignissen wie dem Neubau des Bettenhauses und der Eröffnung von Physio- und Ergotherapieschulen geprägt gewesen sei. „Er hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unseres Krankenhauses geleistet, was gerade in den letzten beiden Jahren durch die Corona-Pandemie nicht einfach war“, kommentiert die Ärztliche Direktorin, Dr. Cornelia Leszinski, den Weggang Fischers. Dieser werde ab Oktober Verwaltungsdirektor in Landau.

Der Oktober war zuletzt auch als Termin für die Fertigstellung des neuen Bettenhauses und der erweiterten Intensivstation in Speyer genannt worden. Jetzt geht das St.-Vincentius-Krankenhaus dafür von einem Termin im Januar 2022 aus.