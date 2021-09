Überrascht wurde eine 57-Jährige, als sie das ihr am 10. September am Speyerer Hauptbahnhof entwendete Fahrrad in einem Online-Verkaufsportal entdeckte. Die Polizei nahm die Fährte auf und ermittelte nach eigener Mitteilung einen 17-Jährigen, der das Fahrrad zum Kauf angeboten und zuvor auch entwendet hatte. Das Rad wurde an die Eigentümerin zurückgegeben. Gegen den Mann aus Mutterstadt werde ermittelt.