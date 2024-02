Eine Verfolgungsjagd „quer durch Speyer“ hat am Freitagnachmittag die Polizei in Atem gehalten.

Beamte hätten um 13.45 Uhr in Speyer-Nord ein von der A61 kommendes auswärtiges Fahrzeug kontrollieren wollen, als dessen Fahrer das Gaspedal durchgetreten habe und geflüchtet sei, berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion. Die Verfolgung durch mehrere Straßen der Stadt sei insofern erfolgreich gewesen, als vier Insassen später zu Fuß in Speyer-West festgenommen werden konnten.

Vom Fahrer und dem Auto fehlte am Abend jedoch jede Spur. Die Gründe für die Flucht sind laut Polizei unklar. Die vier Männer waren am Freitagabend in Gewahrsam, verweigerten aber die Aussage. Die Staatsanwaltschaft war eingeschaltet.