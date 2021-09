Der Speyerer Verein „Kopf hoch, Japan!“ freut sich über die „Besondere Auszeichnung des Außenministers von Japan“. Damit werde seine langjährige Unterstützungsarbeit für Gebiete in Japan gewürdigt, die 2011 von einer Dreifach-Katastrophe betroffen waren, teilt der Verein mit.

Im März 2011 hinterließen Erdbeben, Tsunami und Kernschmelze bei Fukushima und auch in Sendai, 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Tokio, ihre Spuren. Von dort stammt die heutige Speyererin Tomoko Moser. Ihr sei sofort klar gewesen, dass sie helfen müsse, so die Vorsitzende des im August 2011 gegründeten Vereins.

Einnahmen dafür wurden in Speyer unter anderem bei Veranstaltungen erzielt, mit denen der Verein die japanische Kultur nahebringen will, sei es ein Konzert, ein Cosplay-Treffen oder ein Trommel-Workshop. Verkaufserlöse und Spenden wurden über die regionale Schulbehörde direkt und mit minimalem Aufwand an japanische Schulen durchgereicht, wie Moser betont, die mehrfach vor Ort war.

Empfang bei Generalkonsul geplant

Es soll auch nach der Beseitigung der schlimmsten Folgen gelingen, das Interesse an der japanischen Kultur hochzuhalten, so Tomoko Moser und ihr Ehemann und Stellvertreter im Verein Martin. Die Vorsitzende unterrichte an der Volkshochschule Speyer Japanisch und plane nach 2019 auch 2022 wieder eine Bürgerreise in das asiatische Land. In Speyer soll im kommenden Jahr die Japan-Messe „NonkiCon“ stattfinden, die bisher wegen Corona verschoben werden musste. „Die Vorbereitungen laufen bereits wieder auf Hochtouren“, erklären die Mosers.

„Kopf hoch, Japan!“ ist inzwischen auch als Deutsch-Japanische Gesellschaft Vorderpfalz anerkannt. „Diese Bemühungen, die Verständigung und Freundschaft zwischen Japan und Deutschland in der Region zu fördern, werden nun amtlich anerkannt“, bestätigt Japans Generalkonsulat in Frankfurt die jetzt verkündete Ehrung für die Speyerer. Die Ordensverleihung sei zu einem späteren Zeitpunkt in der Residenz von Generalkonsul Shinichi Asazuma geplant.