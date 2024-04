An der Kreuzung Schraudolphstraße und Hilgardstraße hat es am Montag gegen 14.08 Uhr gekracht. Wie die Polizei mitteilt, musste ein Omnibusfahrer etwas zurücksetzen, um in die Hilgardstraße einbiegen zu können. Dabei sei er gegen den Wagen einer hinter ihm stehenden 49-Jährigen gestoßen und rund 1500 Euro Sachschaden verursacht. Anschließend habe sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Gelenkbus – laut Polizei mutmaßlich ein Linienbus – sei vollbesetzt gewesen. Der Fahrer werde als europäischer Phänotyp von schlanker Statur mit dunklen kurzen Haaren beschrieben und auf Ende 40 geschätzt. Die Beamten suchen Zeugen des Unfalls.tiko