Oberligist TuS Mechtersheim setzt die Rückrunde zuhause mit einem Highlight-Spiel fort. So viele gegnerische Fans erwartet das Dorf. Etliches erstrahlt in neuem Glanz. Ein Sponsor hat was vor.

Zum ersten Punktspiel des Jahres erwartet Oberligist TuS Mechtersheim am Samstag (14 Uhr) die Übermannschaft von Eintracht Trier. Dieter Demmerle, Sportdirektor der Römerberger, berichtet im Gespräch