Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den zurückliegenden zwei Jahren hat die TSV Lingenfeld möglich gemacht was geht, um Menschen in Bewegung zu bringen.

Widrig waren die Umstände oft. Der Tag des Sports am Sonntag ließ Vergangenes vergessen. Riesige Bälle, Trampolins, Bodenmatten – das gesamte Equipment fuhr die TSV auf, um die gewaltige