Die Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal haben weitere Informationen über den Unfall auf der B39 zwischen Speyer und Dudenhofen, bei dem am Freitagabend ein 64-Jähriger gestorben war, veröffentlicht. Darin wird die Suche nach dem möglichen Tatfahrzeug weiter eingegrenzt.

Man habe „noch am selben Abend umfangreiche und intensive Ermittlungen aufgenommen“ heißt es in der Pressemitteilung, in der die Rede von einem „tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht“ ist. Zur Aufklärung der Umstände des Unfalls ist eine Ermittlungsgruppe bei der Polizei Speyer eingerichtet worden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass eine weitere Person an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen ist, die Fahrerflucht begangen hat. „Insbesondere zum Auffinden des flüchtigen Täters“ ist die Ermittlungsgruppe gegründet worden, wie es in der Mitteilung heißt. Seit Samstag sind zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, wie die Sprecherin der Polizei Speyer, Susanne Lause, auf Anfrage bestätigt. Diese müssen die Beamten nun abarbeiten.

Baujahr des Tatfahrzeugs eingegrenzt

Dabei geht es auch darum, das mögliche Tatfahrzeug aufzuspüren. An der Unfallstelle wurde ein Beleuchtungsglas gefunden, welches dem Auto des vermissten Fahrers gehören soll. Das Tatfahrzeug müsse Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Das Baujahr des gesuchten Modells, eine Mercedes C-Klasse, ist seit Samstag weiter eingegrenzt worden. Das gesuchte Fahrzeug soll nun ein Baujahr von 2002 bis 2004 aufweisen. In einer ersten Mitteilung war die Rede von einem Baujahr zwischen 2000 und 2007.

Am Freitag gegen 22.15 Uhr war der leblose Körper des 64-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit starken Kopfverletzungen am Straßenrand der B39 gefunden worden. Der Mann starb laut Polizei noch am Unfallort. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfallgegner geflohen ist, ohne zu helfen. Die Staatsanwaltschaft und Polizei bitten um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas zu dem Unfall oder dem vermissten Auto sagen kann, wird gebeten, sich unter der 06232 1370 oder unter pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.