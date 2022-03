Derr Dichter Friedrich Hölderlin in Lebensgröße begegnet nun den Besuchern des Hölderlinhauses in Lauffen am Neckar. Geschaffen hat die Bronzeplastik der 1950 in Speyer geborene und heute auf der Darmstädter Rosenhöhe lebende Bildhauer Thomas Duttenhoefer. Aus Anlass des 252. Geburtstages des in Lauffen geborenen Dichters am 20. März wurde die im Auftrag der Stadt Lauffen geschaffene Figur aus der Hand Duttenhoefers, der zu den führenden Vertretern seines Faches in Deutschland zählt, im Hof des Hölderlinhauses enthüllt.

Auch in Speyer wird demnächst wieder ein Werk des Künstlers neu präsentiert werden. Zur Zeit wird daran gearbeitet, das von Duttenhoefer im Jahr 1985 geschaffene Ensemble des „Lazarusweges“, das einst auf dem Königsplatz und vor dem Stiftungskrankenhaus stand, an seinen neuen Standort zu versetzen: Nach Schließung des „Stifts“ werden die beiden Großplastiken des „Lazarusweges“ in der Parkanlage des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses an der Hilgardstrasse ihre neue Heimat finden.