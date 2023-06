Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis kurz vor knapp war die Austragung des Brezelcups beim TC Weiss-Rot Speyer vakant. In verkürzter Variante wurde er schließlich am Wochenende durchgeführt. Vom Ausrichter waren drei Aktive am Start, von denen Janate Ennili sich am weitesten nach vorne spielte.

In einem Feld von 13 Mädchen der Unter-14-Jährigen verlor Ennili im Viertelfinale gegen Sakura Yoshikawa (TC Schwalbach). In der Nebenrunde schaffte sie den Sprung ins Endspiel nach einem