Bis zuletzt haben sie im Technik-Museum Speyer und bei den externen Veranstaltungspartnern gehofft und gebangt. Doch das Interesse an der ersten „Zweit-Takt-Sause“, die für den Zeitraum von Freitag, 29. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, geplant war, ist laut den Voranmeldungen doch nicht so gut ausgefallen, dass das Museum das Wagnis eingehen wollte. Folgerichtig haben die Einrichtung und ihre Partner, unter anderen die Moped Garage in Neulußheim, die Premiere des Treffens von Moped-Enthusiasten abgesagt. Das neue Event stand schon mehrfach im Terminkalender des Museums, doch die Vorgaben der jeweils geltenden Corona-Verordnung ließen die Durchführung bisher nicht zu. Auch die jüngste Absage bringt Carmen Werre als Organisatorin im Hause mit der Pandemie in Zusammenhang. So verunsicherten die derzeit steigenden Infektionszahlen weite Teile der Gesellschaft.