Aus Anlass des Geburtstages der Heiligen Edith Stein lädt das Kloster St. Magdalena in Speyer, Hasenpfuhlstraße 32, für Mittwoch, 12. Oktober, um 18 Uhr zur Feier der Heiligen Messe mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in die Klosterkirche ein. Dabei soll nochmals die Taufe von Edith Stein am 1. Januar 1922 im Mittelpunkt stehen. Sie selbst verstand diese als „Wiedergeburt“ zu einem neuen Leben, als einen „zweiten“ Geburtstag. Die Philosophin Edith Stein (1891 bis 1942) wurde als Jüdin geboren und 1922 in Bergzabern getauft. Sie lebte und wirkte von 1923 bis 1931 in Speyer als Lehrerin im Kloster St. Magdalena und trat 1933 in Köln in den Orden der Karmelitinnen ein. Am 9. August 1942 wurde Edith Stein im KZ Auschwitz ermordet.