Sylvia Holzhäuser soll die neue Vorsitzende des CDU-Kreisverband Speyer werden. Diesem Vorschlag des scheidenden Verbandschefs Michael Wagner ist der Kreisvorstand nach Wagners Auskunft einstimig gefolgt. Jetzt müssen die Mitglieder entscheiden.

Sylvia Holzhäuser ist 53 Jahre alt und führt den Ortsverband West der Speyerer CDU. Nach Auffassung Wagners ist sie die „ideale Besetzung“ für die Führung des gesamten, rund 280 Mitglieder zählenden Stadtverbands, aus dem auch seit Jahren die größte Stadtratsfraktion hervorgeht. Wagner (62) hatte im Mai gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt, nach 15 Jahren wegen seines zeitlich sehr umfangreichen Aufgabengebietes als Landtagsabgeordneter und als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur nicht mehr für den Parteivorsitz in Speyer zu kandidieren.

Bei der 53-jährigen Holzhäuser stellt Wagner ihr großes Pflichtgefühl sowie ihre Teamfähigkeit, Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit heraus. „Für Holzhäuser steht der Mensch immer im Mittelpunkt ihres Handelns“, lobt er. Sie bringe sich nicht nur in der CDU ein, sondern zum Beispiel auch im Verein „Speyerer Handwerkstradition“ und im Stadtteilverein Speyer-West. „Der Speyerer Mehrweg-Becher oder auch der Themenweg ,Müll und Umwelt’ sind eng mit ihrem Namen verbunden“, so Wagner. Sie ist in Ausschüssen des Stadtrats vertreten, hat aber bislang noch kein Ratsmandat.

In Krankenhaus beschäftigt

Holzhäuser ist laut CDU beruflich als Leiterin der OP- und Anästhesiepflege im Speyerer St.-Vincentius-Krankenhaus tätig. Auch in der Mitarbeitervertretung und in der betrieblichen Gesundheitsförderung ihres Arbeitgebers ist die passionierte Läuferin und Rennradfahrerin aktiv.

Die CDU will der Mitteilung zufolge beim Kreisparteitag am 13. Juli ihren Vorstand erweitern. So solle es künftig drei statt bisher zwei stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende geben. Einer der Amtsinhaber, Frank Hoffmann, werde sich der Wiederwahl stellen. Seine Kollegin Monika Kabs werde dies nach mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr tun. Die 64-Jährige ist hauptamtliche Stadtbeigeordnete. Als neue Stellvertreter-Kandidaten seien Simone Kloos und Jörg Zehfuß nominiert worden. Irene Broßmann sei als Schatzmeisterin vorgeschlagen (bisher Anton Steber), Bettina Weber als Mitgliederbeauftragte (bisher Michael Spirk) und Axel Sonntag als Schriftführer (bisher Silvia Hoffmann).