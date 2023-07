Michael Bauer aus Speyer hat sich als „Superbauer“ im Superman-Kostüm in die Herzen vor allem der Jüngsten gespielt. Er tritt bei Festen auf und erfüllt etwa kranken Kindern Herzenswünsche. Jetzt hat er selbst einen Wunsch: Um seine Auftritte – demnächst etwa beim Sommerfest der Tanzschule Thiele oder bei einer Monstertruck-Show in Mannheim – noch professioneller wirken zu lassen, will er sich einen Superman-Anzug schneidern lassen, der dem Original aus den Kino-Filmen entspricht. Dann wäre es vorbei mit dem dünnen Stoff, auf den er bisher setzt und in dem er im Winter fürchterlich friert.

„Die französische Firma Replica Industries, die Filmkostüme herstellt, würde das für 2500 Euro plus Fracht machen.“ Er setze dabei auf die Hilfe der Mitbürger, sagt der Inhaber eines Betriebs für Haushaltsauflösungen: Eine Spendenaktion ist angelaufen. Die Details veröffentlicht der Speyerer auf seiner Facebook-Seite „Superbauer Haushaltsauflösungen“.