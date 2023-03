Ein Schulkind und eine Seniorin sind am Montag jeweils leicht verletzt worden, als sie unabhängig voneinander Straßen in der Innenstadt überquerten. Wie die Polizei meldet, passierte gegen 7.45 Uhr eine Neunjährige auf dem Weg zur Schule den Zebrastreifen in der Zeppelinstraße. Ein 70-jähriger Autofahrer übersah das Mädchen, wodurch es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Die Neunjährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Demnach erlitt sie ein Hämatom sowie Kratzer am linken Unterschenkel. Etwa zwei Stunden danach war ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße unterwegs und bog nach links auf den Postplatz ab. Laut Polizei überquerte eine 67-jährige Fußgängerin in diesem Moment die Fahrbahn auf dem Postplatz. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte die Seniorin im Hüftbereich. Weil sie über Schmerzen klagte, wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert.