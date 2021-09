Wegen Körperverletzung ist ein 72-jähriger Speyerer am Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen à 25 Euro verurteilt worden. Ihm war vorgeworfen worden, im April 2019 in der Hafenstraße in Speyer zunächst zwei nebeneinander fahrenden Radfahrern den sogenannten Stinkefinger gezeigt und danach einen davon mit seinem Pkw gerammt, zu Fall gebracht und verletzt zu haben. Zum Abschluss des mehrfach verschobenen Prozesses ging das Gericht in seinem Urteil bei der Körperverletzung nicht von Absicht aus. Gegen seine Sorgfaltspflicht als Autofahrer habe der Mann gleichwohl verstoßen, da er den Streit mit den Radlern gesucht habe.