Als „zufriedenstellend“ bezeichnet Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) das Abschneiden ihrer Stadt in der am Freitag vorgestellten Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz. Die Studie beschäftigt sich mit den lokalen Standortbedingungen und bildet die Stärken und Schwächen der verschiedenen Wirtschaftsstandorte anhand einer Bewertung in Schulnoten von 1 bis 6 ab. Speyer erreicht eine Gesamtnote von 2,6.

Die schlechteste Teilnote erreicht die Stadt beim Baustellenmanagement, das nur mit 4,1 bewertet wurde. Seiler sieht dieses als größte Herausforderung, insbesondere was überörtliche Baustellen, die von unterschiedlichen Behörden verantwortet werden, und deren Koordination mit innerstädtischen Maßnahmen betrifft. „Die nur mittleren und unterdurchschnittlichen Wertungen in einigen Bereichen werden wir als Hausaufgabe mitnehmen“, so die OB.