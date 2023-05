Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Bernd Reif verlässt der Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauwesen die Stadtverwaltung. Er ist Vorgesetzter von rund 200 Mitarbeitern. Es ist die vielleicht wichtigste von vielen personellen Baustellen, auf denen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler(SPD) derzeit tätig sein muss.

„Es ist legitim, wenn sich Menschen weiterentwickeln und beruflich verändern wollen.“ So kommentiert OB Seiler auf Anfrage Reifs am Montag verkündeten Wechsel in den Vorstand der