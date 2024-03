Etwas Bleibendes geschaffen hat der Speyerer Verein für kulturelle Bildung „Die Stadtstreicher“ mit einer Osterferien-Aktion. Am Dienstag hat er ein farbenfrohes Kunstwerk in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) enthüllt. Geschaffen haben es zehn Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Die wetterfeste Foliencollage wurde laut Projektleiterin Dora Dinse am Zaun um die Einrichtung in Richtung B9 befestigt. Auch ihre Tochter Mathilda sowie Wolfgang Germann und Dieter Böckmann haben die Aktion unterstützt.

Die Künstler hätten am Tag der Enthüllung gemeinsam mit AfA-Bewohnern gespielt und „sich über die Sprache der Kunst ausgetauscht“. Auch weitere gemeinsame Kunstaktionen seien geplant, so der Verein, der sich für die Hilfe des Bündnisses für Demokratie bedankt und dafür um Spenden unter Die Stadtstreicher, DE46 5455 0010 0193 7676 39 oder Paypal diestadtstreicher@gmail.com bittet.