Unter dem Motto „Der Postplatz kann mehr!“ lädt die Stadtverwaltung für Montag bis Samstag, 12. bis 17. Juni, zu einer Aktionswoche ein. Mit unterschiedlichen Angeboten aus Musik, Kunst, Klimaschutz und Sport sowie gemeinsam mit Kooperationspartnern werde der Postplatz in eine Begegnungsstätte verwandelt. Bei allen Aktionen ist die Teilnahme kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Für mehr Aufenthaltsqualität sollen ab Montag Stadtoasen sorgen. Das sind von Stadt-Mitarbeitern gebaute Möbel, die am Postplatz, gegenüber von Galeria Kaufhof, an der Alten Münz’ und am Geschirrplätzel aufgestellt werden.

Eröffnet wird die Aktionswoche am Montag, 17.30 Uhr, mit Beteiligung der Stadtjugendkapelle. Die Stadtverwaltung informiert über den Postplatz, den ruhenden Verkehrsversuch und die Stadtoasen. Am Dienstag wird von 17 bis 19 Uhr bei einer Jugendbeteiligung der Frage nachgegangen, was sich Jugendliche von ihrer Stadt wünschen. Am Mittwoch, 15 bis 17 Uhr, haben Kinder und Erwachsene bei der Mitmach-Aktion des Kulturhauses Pablo die Möglichkeit, sich an Leinwänden künstlerisch auszutoben.

Zum Abschluss gibt’s eine Modenschau

Am Donnerstag, 17 bis 19 Uhr, kann man Triple-i Krav Maga, die moderne Erweiterung des Selbstverteidigungssystems der israelischen Sicherheitskräfte, unter Anleitung des Teams des City Gym ausprobieren. Messen, testen, ausprobieren – so lautet das Motto am Freitag, 14 bis 16 Uhr, im Zeichen des Klimaschutzes. Die Ergebnisse der Messungen mittels „Klima-Kisten“ können mit Vertretern der Stadt besprochen werden.

Zum Abschluss der Aktionswoche gibt es am Samstag, 15 bis 17 Uhr, in der Eingangshalle der Postgalerie eine Modenschau. Eine abwechslungsreiche Show der ansässigen Geschäfte sowie ein Gewinnspiel, kündigt die Stadt an. Weitere Informationen zu allen Aktionen gibt es im Netz: www.speyer.de/aktionswoche.