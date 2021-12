Die Stadt Speyer zögert eine Information darüber, wie lange sie den Weihnachtsmarkt geöffnet lassen möchte, weiterhin hinaus.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte nach diversen Verschärfungen der Auflagen am Freitag erstmals verkündet, dass der Markt nicht wie geplant bis 9. Januar geöffnet bleiben werde. Hintergrund: die Corona-Lage. Ein erster Schausteller mit mehreren Ständen hatte abgebaut. Am Freitag hat eine städtische Versammlung mit den Beschickern stattgefunden, am Mittwoch eine weitere. Darin ist es nach RHEINPFALZ-Informationen zu keiner Einigkeit über ein spruchreifes Schließungsdatum gekommen. Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, erst „in Ruhe“ sprechen zu müssen und dann am Donnerstag ausführlich zu informieren. Dann sollen wohl auch die Schausteller erst von der Entscheidung erfahren.