Nach einem positiven Corona-Schnelltest eines Mitarbeiters am Freitag hat Patrick Barth, Beschicker auf dem Speyerer Weihnachts- und Neujahrsmarkt, am Samstag seinen Stand im Bereich der Alten Münze abgebaut. Das teilte die Stadtverwaltung am Wochenende mit. Der betroffene Mitarbeiter war demnach in der vergangenen Woche zwar nicht im Dienst. Er sei allerdings mit Kollegen gemeinschaftlich untergebracht, sodass Barth in Rücksprache mit der Verwaltung vorsorglich Quarantänemaßnahmen ergriffen habe, bis das Ergebnis des PCR-Tests von Freitagabend vorliegt. Die Verzehrstände der Firma Barth wurden bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls geschlossen.

Der Speyerer Weihnachtsmarkt war ursprünglich bis 9. Januar 2022 geplant. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte Ende vergangener Woche allerdings schon angekündigt, dass der Markt vorher abgebrochen werde. Hintergrund seien die noch immer hohe Anzahl an Corona-Neuinfektionen in der Region und die mehr als angespannte Lage in den umliegenden Kliniken. Bereits am Sonntag blieb der Weihnachtsmarkt geschlossen, weil die Stadt befürchtete, dass Gäste aus den umliegenden Städten kommen könnten. In Neustadt und Landau etwa war der Weihnachtsmarkt schon abgebrochen worden. In dieser Woche soll es laut Seiler eine weitere Beschickerversammlung geben, in der die Stadt sich gemeinsam auf ein konkretes Datum für die Schließung festlegen möchte. Stand Sonntag geht der Weihnachtsmarkt am Dienstag, 7. Dezember, bis dahin jedoch montags bis samstags, 11 bis 18 Uhr, weiter.