Die Stadt verlängert die Öffnungszeiten für Außengastronomie. Ab kommenden Freitag, 15. März, dürfen Speyerer Gastronomen demnach ihre Freisitze in der Nacht zu Samstag und Sonntag und an Tagen vor einem gesetzlichen Feiertag bis Mitternacht, an allen anderen Tagen bis 23 Uhr bewirten. Die Stadt habe als eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Der Stadtrat hatte die Lockerung der Sperrstunde im Juli vergangenen Jahres beschlossen. „Vor allem an Wochenenden und vor Feiertagen verspüren viele den Wunsch, mit Freundinnen und Freunden oder mit der Familie bei einem leckeren Essen im Freien gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Diesem Wunsch trage man Rechnung und bewahre die gastronomischen Betriebe „vor Nachteilen im Wettbewerb mit anderen Kommunen“, so Seiler. „Es ist uns wichtig, den Menschen in Speyer und aus der Umgebung wieder ein attraktives Nachtleben anbieten zu können“, ergänzt Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Damit wolle man Abwanderungen ins Umland verhindern, behalte mit der zeitlichen Befristung und der Beschränkung aufs Wochenende aber „zugleich den Schutz der Nachtruhe der Anwohnenden im Blick“, so die Ordnungsdezernentin. Die Allgemeinverfügung gelte von 15. März bis Donnerstag, 31. Oktober und soll auch 2025 im selben Zeitraum angewandt werden. Zudem könnten in der Außengastronomie einmal pro Monat und Fläche musikalische Veranstaltungen an Freitagen und Samstagen bis 24 Uhr unter Einhaltung der zulässigen Lärmwerte beantragt werden.