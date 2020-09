Drei Abnahmetage für die Schwimmprüfung zum Deutschen Sportabzeichen gibt es in diesem Jahr noch. Das hat Karl Bentz, Beauftragter beim TSV Speyer, mitgeteilt: jeweils Samstag (10 bis 11 Uhr, Bademaxx), 10. Oktober, 7. November und 5. Dezember.

So geht’s

Die Registrierung erfolgt vor 10 Uhr am Eingang zum Hallenbad, die Anmeldung bis einen Tag vorher mit Name, Adresse und Telefonnummer unter der E-Mail-Adresse K.Bentz@t-online.de. Kinder können nur in Begleitung eines Elternteils kommen.

Duschen ist möglich. 25 und 200 Meter stehen auf dem Programm. 400 und 80 m zählen in Corona-Zeiten nicht zum Angebot. Bentz empfiehlt, die Strecken im normalen Badebetrieb abnehmen zu lassen.