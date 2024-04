Die Freien Wähler (FW) Speyer veranstalten einen für alle Interessierten offenen Bürgerdialog mit Joachim Streit, Fraktionsvorsitzender im Landtag und Spitzenkandidat der Freien Wähler für das Europaparlament, am Mittwoch, 24. April, 18.30 Uhr, in der „Anglerstubb“, Binsfeld 6a. „Die FW Speyer betrachten diese Veranstaltung als den Höhepunkt ihre Kommunal- und Europawahlkampfes 2024“, so Vorsitzender Claus Ableiter.