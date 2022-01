Wie andere Kreisverbände zuvor spricht sich auch der Vorstand des Speyerer CDU-Kreisverbands für Christian Baldauf (Frankenthal) als neuen Landesvorsitzenden der Partei aus. Es geht um die Nachfolge der scheidenden Julia Klöckner. Mit diesem Votum komme die Speyerer CDU der Aufforderung des Landesverbandes nach, wonach Kreisverbände Vorschläge für den Landesvorsitz bei der Landesgeschäftsstelle in Mainz bis 24. Januar einreichen können, informiert Kreisvorsitzender Michael Wagner in einer Pressemitteilung. Die Vorstandswahl sei für 26. März geplant. Wagner bezeichnet Baldauf als Teamspieler, der die Partei nach mehreren Wahlniederlagen „kompetent, erfahren, umsichtig und mit Weitblick“ in die Zukunft führen könne.